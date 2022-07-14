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«Настанет час — и вспыхнет пламя»: Акинфеев под водой и Чалов с огненным мячом в ролике ЦСКА

ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым под водой и Чаловым с огненным мячом
Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА опубликовал видео перед началом сезона-2022/23. В ролике вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев тренируется под водой, а игроки красно-синих Хорхе Карраскаль и Федор Чалов играют с огненным мячом.

«Сила, смелость и страсть. Кто бы ни стоял на нашем пути, мы всегда добьемся своего.

Уверенность, спокойствие и невозмутимость. Держать все под контролем, что бы ни происходило.

Мы — красно-синие! Мы — ЦСКА! Мы победим!» — говорится к публикации в Telegram-канале московского клуба.

В субботу, 16 июля, ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче первого тура МИР Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Игорь Акинфеев
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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