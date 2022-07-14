«Настанет час — и вспыхнет пламя»: Акинфеев под водой и Чалов с огненным мячом в ролике ЦСКА
ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым под водой и Чаловым с огненным мячом
ЦСКА опубликовал видео перед началом сезона-2022/23. В ролике вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев тренируется под водой, а игроки красно-синих Хорхе Карраскаль и Федор Чалов играют с огненным мячом.
«Сила, смелость и страсть. Кто бы ни стоял на нашем пути, мы всегда добьемся своего.
Уверенность, спокойствие и невозмутимость. Держать все под контролем, что бы ни происходило.
Мы — красно-синие! Мы — ЦСКА! Мы победим!» — говорится к публикации в Telegram-канале московского клуба.
В субботу, 16 июля, ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче первого тура МИР Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
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|Зенит
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2
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0-0
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0
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16
|Оренбург
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30 тур
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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