Агент заявил, что Иван и Мантуан не сыграют с «Химками»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских новичков «Зенита» Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана, рассказал, когда футболисты присоединятся к команде.

«Иван и Мантуан прилетят в Россию в воскресенье. Они не смогут сыграть с «Химками», — заявил агент «СЭ».

Об аренде игроков из «Коринтианса» петербургский клуб объявил 29 июня. В бразильский клуб из «Зенита» ушел Юри Алберто также на правах аренды.