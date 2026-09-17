Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

ЦСКА вырвал победу у махачкалинского «Динамо» после парада ошибок. Игдисамов провел классные замены

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото ПФК ЦСКА
У Олейникова первое результативное действие после возвращения.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:3
ЦСКА

ЦСКА подошел к 9-му туру без поражений в чемпионате и оставался в группе лидеров, но вот запас прочности у этой команды вряд ли кто-то видел. Армейцы победили «Зенит» в Петербурге, разобрались с «Локомотивом», однако в играх, где нужно просто подтвердить статус фаворита, у них периодически возникают проблемы. Последний пример — ничья с «Рубином», когда ЦСКА не удержал победу после удаления Матеуса Рейса.

Теперь предстоял один из самых неприятных выездов в РПЛ. Махачкалинское «Динамо» при Вадиме Евсееве стало крепким бойцом, который, ко всему прочему, изменил философию и вместо выстраивания глухой обороны теперь с охотой идет в атаку.

Так что проверка обескровленной обороны ЦСКА ожидалась серьезная — Игдисамов выпустил трио в центре обороны и бывшего динамовца Аззи с Круговым на флангах. Евсеев ответил 4-2-3-1 с раззабивавшимся Гамидом Агаларовым на острие.

Но на первый план вышли индивидуальные ошибки, причем с обеих сторон. ЦСКА нагнетал через правый фланг Аззи. На 9-й минуте Глебов прострелил справа, Мусаев и Олейников совсем немного не добрались до мяча, а еще через четыре минуты армейцы открыли счет. Махамаджонов на ровном месте потерял мяч, и гости мгновенно развернули контратаку — Аззи прострелил, и все тот же Махамаджонов неудачно подставил ногу, срезав мяч в свои ворота.

Константин Тюкавин.Дубль Тюкавина в Ростове принес «Динамо» шестую победу подряд. До лидирующего «Краснодара» всего два очка

Махачкалинцы старались не отходить от своего стиля — разыгрывали от ворот и выходили вперед через короткий пас, хотя ЦСКА часто заставлял хозяев ошибаться еще до того, как те дойдут до середины поля. Армейцы на правах фаворита тоже старались разыгрывать комбинации, но на 20-й минуте лучше бы Абдулкадыров просто выбил мяч вперед. Джамалутдин в безобидной ситуации подарил мяч Агаларову, который при помощи Смелова сравнял счет.

После этого игра стала гораздо более нервной и рваной. ЦСКА чаще находился на чужой половине, регулярно зарабатывал стандарты и грузил мяч в штрафную, но явных моментов стало меньше. При этом несколько раз чуть не привез уже вратарь Магомедов: сначала едва не выпустил мяч после углового, а затем позволил Глебову обокрасть себя прямо у ворот и лишь в последний момент исправил ошибку.

На 40-й минуте армейцы все-таки снова отправили мяч в сетку. Жоао Виктор мощно пробил с лета из-за штрафной, Магомедов эффектно потащил, но Круговой первым оказался на добивании. Правда, радость гостей длилась недолго — во время первого удара Данил находился в офсайде, поэтому гол сразу отменили.

В остальное время обе команды мучились на поле — постоянно летели в стыки, что переросло в драку на исходе тайма. Желтые по итогу получили сразу пять игроков — Жоао Виктор, Данилов и запасной вратарь Бесаев со стороны ЦСКА и Агаларов с Алибековым у «Динамо».

После перерыва инициативу неожиданно перехватили хозяева. Евсеев выпустил Хоссейннежада вместо Смелова, и хозяева сразу прибавили в скорости. Уже на 49-й минуте иранец ушел от двух соперников и вывел Агаларова в штрафную, тот здорово пробил в ближнюю девятку, но ВАР зафиксировал минимальный офсайд. А еще через несколько минут махачкалинцы должны были забивать уже без всяких оговорок: после стандарта Аларкон попал в перекладину, мяч отскочил прямо к Мрезигу, но тот умудрился с нескольких метров пробить выше.

Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА на этом отрезке почти не атаковал, хотя Игдисамов тоже перестроил команду еще в перерыве — выпустил Лукина вместо Абдулкадырова, а Мусаева заменил на Лусиано. И именно аргентинец в итоге забил победный мяч. К середине тайма армейцы немного успокоили игру, снова начали находить пространство между линиями, а на 69-й минуте разрезали оборону одной комбинацией: Обляков в касание вывел Олейникова в штрафную, Магомедов его удар отбил, но Иван быстро сориентировался и отпасовал Гонду на убойную позицию. Оставалось только не промахнуться.

После пропущенного гола «Динамо» снова полезло вперед. Глушков опасно бил с разворота, хозяева заработали несколько угловых подряд, а Евсеев выпустил Миро вместо Агаларова. Но ЦСКА уже попал в комфортный сценарий и вскоре забил третий — Кисляк шикарным пасом разрезал оборону, Фиров убежал от защитников, обыграл вышедшего навстречу Магомедова и закатил в пустые ворота.

У хозяев оставался шанс вернуть интригу: Мрезиг нашел передачей Миро, Тороп бросился ему в ноги, после чего Лесовой бил уже вторым темпом. Правда, вскоре выяснилось, что Миро находился в офсайде. На большее сил у махачкалинцев уже не хватило. В итоге второй тайм получился зеркальным первому: «Динамо» владело преимуществом и создавало моменты, но ЦСКА оказался хладнокровнее в решающих эпизодах. Причем обе замены Игдисамова в атаке сработали идеально — Лусиано и Фиров забили по голу и принесли очередную победу. ЦСКА уходит на большой перерыв всего в двух очках позади лидирующего «Краснодара».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Трамп заявил о переломном этапе в войне США с Ираном
«Пусть исполняют — и точка». Дегтярев — о лимите на легионеров в РПЛ, КХЛ и Олимпиаде
Признанный умершим два года назад мужчина задержан на севере Москвы
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
«Россия — мой дом». Овечкин объяснил американцам участие в предвыборном ролике
Бабиш назвал текущий курс мировой политики дорогой в ад
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Балтика» — «Зенит», «Спартак» — «Факел» и все матчи
Отрыв «Краснодара» сократился до 2 очков: таблица РПЛ после 9-го тура
РПЛ, 9-й тур, результаты: «Оренбург» и «Краснодар» сыграли вничью, «Спартак» победил «Факел» и другие матчи
ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» на выезде: онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА на выезде обыграл махачкалинское «Динамо»
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: Фиров забил третий мяч гостей
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: Лусиано снова вывел гостей вперед
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дубль Тюкавина в Ростове принес «Динамо» шестую победу подряд. До лидирующего «Краснодара» всего два очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости