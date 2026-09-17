ЦСКА вырвал победу у махачкалинского «Динамо» после парада ошибок. Игдисамов провел классные замены

У Олейникова первое результативное действие после возвращения.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

ЦСКА подошел к 9-му туру без поражений в чемпионате и оставался в группе лидеров, но вот запас прочности у этой команды вряд ли кто-то видел. Армейцы победили «Зенит» в Петербурге, разобрались с «Локомотивом», однако в играх, где нужно просто подтвердить статус фаворита, у них периодически возникают проблемы. Последний пример — ничья с «Рубином», когда ЦСКА не удержал победу после удаления Матеуса Рейса.

Теперь предстоял один из самых неприятных выездов в РПЛ. Махачкалинское «Динамо» при Вадиме Евсееве стало крепким бойцом, который, ко всему прочему, изменил философию и вместо выстраивания глухой обороны теперь с охотой идет в атаку.

Так что проверка обескровленной обороны ЦСКА ожидалась серьезная — Игдисамов выпустил трио в центре обороны и бывшего динамовца Аззи с Круговым на флангах. Евсеев ответил 4-2-3-1 с раззабивавшимся Гамидом Агаларовым на острие.

Но на первый план вышли индивидуальные ошибки, причем с обеих сторон. ЦСКА нагнетал через правый фланг Аззи. На 9-й минуте Глебов прострелил справа, Мусаев и Олейников совсем немного не добрались до мяча, а еще через четыре минуты армейцы открыли счет. Махамаджонов на ровном месте потерял мяч, и гости мгновенно развернули контратаку — Аззи прострелил, и все тот же Махамаджонов неудачно подставил ногу, срезав мяч в свои ворота.

Махачкалинцы старались не отходить от своего стиля — разыгрывали от ворот и выходили вперед через короткий пас, хотя ЦСКА часто заставлял хозяев ошибаться еще до того, как те дойдут до середины поля. Армейцы на правах фаворита тоже старались разыгрывать комбинации, но на 20-й минуте лучше бы Абдулкадыров просто выбил мяч вперед. Джамалутдин в безобидной ситуации подарил мяч Агаларову, который при помощи Смелова сравнял счет.

После этого игра стала гораздо более нервной и рваной. ЦСКА чаще находился на чужой половине, регулярно зарабатывал стандарты и грузил мяч в штрафную, но явных моментов стало меньше. При этом несколько раз чуть не привез уже вратарь Магомедов: сначала едва не выпустил мяч после углового, а затем позволил Глебову обокрасть себя прямо у ворот и лишь в последний момент исправил ошибку.

На 40-й минуте армейцы все-таки снова отправили мяч в сетку. Жоао Виктор мощно пробил с лета из-за штрафной, Магомедов эффектно потащил, но Круговой первым оказался на добивании. Правда, радость гостей длилась недолго — во время первого удара Данил находился в офсайде, поэтому гол сразу отменили.

В остальное время обе команды мучились на поле — постоянно летели в стыки, что переросло в драку на исходе тайма. Желтые по итогу получили сразу пять игроков — Жоао Виктор, Данилов и запасной вратарь Бесаев со стороны ЦСКА и Агаларов с Алибековым у «Динамо».

После перерыва инициативу неожиданно перехватили хозяева. Евсеев выпустил Хоссейннежада вместо Смелова, и хозяева сразу прибавили в скорости. Уже на 49-й минуте иранец ушел от двух соперников и вывел Агаларова в штрафную, тот здорово пробил в ближнюю девятку, но ВАР зафиксировал минимальный офсайд. А еще через несколько минут махачкалинцы должны были забивать уже без всяких оговорок: после стандарта Аларкон попал в перекладину, мяч отскочил прямо к Мрезигу, но тот умудрился с нескольких метров пробить выше.

Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА на этом отрезке почти не атаковал, хотя Игдисамов тоже перестроил команду еще в перерыве — выпустил Лукина вместо Абдулкадырова, а Мусаева заменил на Лусиано. И именно аргентинец в итоге забил победный мяч. К середине тайма армейцы немного успокоили игру, снова начали находить пространство между линиями, а на 69-й минуте разрезали оборону одной комбинацией: Обляков в касание вывел Олейникова в штрафную, Магомедов его удар отбил, но Иван быстро сориентировался и отпасовал Гонду на убойную позицию. Оставалось только не промахнуться.

После пропущенного гола «Динамо» снова полезло вперед. Глушков опасно бил с разворота, хозяева заработали несколько угловых подряд, а Евсеев выпустил Миро вместо Агаларова. Но ЦСКА уже попал в комфортный сценарий и вскоре забил третий — Кисляк шикарным пасом разрезал оборону, Фиров убежал от защитников, обыграл вышедшего навстречу Магомедова и закатил в пустые ворота.

У хозяев оставался шанс вернуть интригу: Мрезиг нашел передачей Миро, Тороп бросился ему в ноги, после чего Лесовой бил уже вторым темпом. Правда, вскоре выяснилось, что Миро находился в офсайде. На большее сил у махачкалинцев уже не хватило. В итоге второй тайм получился зеркальным первому: «Динамо» владело преимуществом и создавало моменты, но ЦСКА оказался хладнокровнее в решающих эпизодах. Причем обе замены Игдисамова в атаке сработали идеально — Лусиано и Фиров забили по голу и принесли очередную победу. ЦСКА уходит на большой перерыв всего в двух очках позади лидирующего «Краснодара».