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Сегодня, 15:34

РФС ужесточил наказания и штрафы за оскорбление судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия и Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По инициативе судейского комитета РФС и департамента судейства изменена система штрафов и ужесточены наказания за оскорбление арбитров. В дисциплинарный регламент внесены поправки, касающиеся рецидивов, — повторных нарушений против официальных лиц матчей.

Теперь в соответствии со статьей 95 «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов... наказывается дисквалификацией... от двух до четырех матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией от четырех до восьми матчей».

За плевок в судью игрок или представитель клуба дисквалифицируется на шесть матчей, повторное нарушение такого рода приведет к пропуску 12 игр. Такие же наказания полагаются за умышленный толчок судьи либо умышленный удар мячом.

Попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от трех до шести матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией на срок от шести до 12 встреч.

Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на официальное лицо матча, совершенное игроком, карается дисквалификацией на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом. Официальное лицо клуба в этом случае наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на такой же срок.

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