ЦСКА и "Спартак" лишились шансов на Лигу чемпионов

ЦСКА и "Спартак" не сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Это стало известно после игры 29-го тура РПЛ "Арсенал" - "Краснодар" (0:3).

Кубанцы стали недосягаемы для столичных команд и попали в Лигу чемпионов вместе с чемпионом страны "Зенитом" и "Локомотивом". На счету "Локо" и "Краснодара" по 53 очка, второе место чемпионата попадет напрямую в групповой турнир. Кто им окажется, определится в 30-м туре.

У "Локомотива" преимущество над "Краснодаром" по личным встречам (1:2, 1:0), в заключительном туре команде Юрия Семина нужно сыграть не хуже "быков". "Локомотив" дома принимает "Уфу", "Краснодар" сыграет с "Рубином" также на своем поле.

ЦСКА и "Спартак" сыграют в Лиге Европы. Третий участник турнира от России определится по итогам финала Кубка страны. Если в решающей игре "Ростов" одолеет "Локомотив", то в еврокубки попадает он. В случае победы железнодорожников в Лигу Европы выходит обеспечивший себе шестое место в РПЛ "Арсенал".

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