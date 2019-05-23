"Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей, "Крылья" - на 150

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 29-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Спартак" (1:2).

- Футболисты "Спартака" получили 6 желтых карточек. Это - неподобающее поведение, клуб получил штраф в 100 тысяч рублей. Также, по ходу встречи болельщики красно-белых использовали 2 ракетницы, 4 петарды и 5 файеров. За использование пиротехники красно-белые оштрафованы еще на 150 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - Что касается "Крыльев": 2 болельщика хозяев выбежали на поле, один - в конце матча, второй - после его окончания. За необеспечение безопасности и массовое появление на поле посторонних лиц самарцы оштрафованы на 150 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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