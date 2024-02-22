Источник: ЦСКА арендует иранского защитника Риванди с правом выкупа

Иранский защитник Амирхоссейн Риванди на правах аренды перейдет в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 19-летний футболист был на просмотре в ЦСКА в рамках сотрудничества с иранской академией КИА. Футболист понравился тренерскому штабу основной команды армейцев.

В текущем сезоне на счету Риванди 9 матчей за ФК КИА. 8 марта ему исполняется 20 лет.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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