Источник: ЦСКА арендует иранского защитника Риванди с правом выкупа
Источник: ЦСКА арендует иранского защитника Риванди с правом выкупа
Иранский защитник Амирхоссейн Риванди на правах аренды перейдет в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, 19-летний футболист был на просмотре в ЦСКА в рамках сотрудничества с иранской академией КИА. Футболист понравился тренерскому штабу основной команды армейцев.
В текущем сезоне на счету Риванди 9 матчей за ФК КИА. 8 марта ему исполняется 20 лет.
После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
В РПЛ закрывается зимнее окно. Все сделки в режиме онлайн
Источник: «Чемпионат»
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|36
|
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|18
|8
|8
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|29-22
|32
|
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|
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|7
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|
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|6
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|
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|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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