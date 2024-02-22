Источник: «Спартак» готов отпустить Маслова в аренду в «Урарту»

«Спартак» готов отпустить Маслова в аренду в «Урарту»

Защитник «Спартака» Павел Маслов может в ближайшее время покинуть команду, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал принял решение отпустить 23-летнего игрока в аренду в армянский «Урарту». Сам футболист также не против такого продолжения карьеры.

В текущем сезоне Маслов провел 4 матча за «Спартак» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета.

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