Костанца: «В России очень дорогая доставка еды! В Рио-де-Жанейро дешевле поесть в ресторане»

Хавбек «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил цены в России и Бразилии.

«Иногда тебе что-нибудь привезут, ты смотришь на чек и понимаешь, что вышло даже дороже, чем было бы в ресторане в Рио-де-Жанейро. Но есть вещи и дешевле, чем в Бразилии, так что нельзя говорить, что в России в целом дороже жить», — приводит слова Костанцы «РБ Спорт».

Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. В составе самарского клуба игрок провел 47 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с командой рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России самарцы занимают 6-е место, набрав 29 очков.