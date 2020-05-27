Цорн назвал сделку по Шюррле благоприятной для «Спартака»

Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» объяснил решение клуба по 29-летнему нападающему Андре Шюррле. Чемпион мира-2014 не будет выкуплен у дортмундской «Боруссии», и в «Спартак» уже не вернется.

— Вы не станете приобретать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» за 8 миллионов. Недавно владелец клуба Леонид Федун назвал аренду немца неудачей с финансовой точки зрения. Лично вам обидно, что чемпион мира не сумел проявить себя? — вопрос Цорну.

— Выкупная стоимость у него намного меньше. Для «Спартака» сделка была благоприятной, потому что это аренда без обязательного выкупа, во время которой мы могли оценить футболиста в деле. В итоге мы решили не активировать опцию выкупа и отказались от идеи с полноценным трансфером.

Что касается оценки Шюррле нашим главным акционером, то, как мне кажется, его высказывание носит больше эмоциональный характер. Конечно, когда в клуб переходит чемпион мира, отдавший решающий голевой пас в финале, то ждешь от него многого.

Но надо понимать, что Шюррле помог адаптироваться молодым иностранцам, которых приобрели летом — Тилу, Кралу, Ларссону. Знаю, что и Зелимхан Бакаев, мечтающий о выступлениях в больших европейских клубах, много общался с Андре о том, как устроен футбол в Европе, спрашивал совета.

С точки зрения бренда «Спартака» приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и насколько помню, в нашем официальном магазине майка Андре — самая продаваемая.

В общем, имелись у этой аренды и позитивные, и негативные стороны. Конечно, травмы помешали Андре полностью раскрыться — ведь в начале сезона он забивал, отдавал голевые передачи. В целом же, риск для «Спартака» в этой ситуации был минимален. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.