«Чтобы мечта сбылась, надо уметь ждать». Круговой, которым интересуется ЦСКА и «Зенит», опубликовал новое фото

Защитник «Уфы» Данил Круговой опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 21-летний российский футболист, которым интересуется ЦСКА и «Зенит», размышляет на тему мечты.

Как сообщал «СЭ», Круговой склоняется к переходу в петербургский клуб, воспитанником которого является. Ранее же приоритетным вариантом для него был ЦСКА.

«Чтобы мечта сбылась, надо уметь ждать, размышлять, быть терпеливым», — подписал фото Круговой.

21-летний футболист в прошлом сезоне провел девять матчей за «Уфу»и сделал один результативный пас.

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