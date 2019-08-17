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Шамиль Газизов: «Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»

10:23
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» ситуацию с защитником команды Данилом Круговым. 21-летний игрок имеет на руках два предложения — от ЦСКА и «Зенита»?.

Как сообщал «СЭ», Круговой склоняется к переходу в петербургский клуб, воспитанником которого является. Ранее же приоритетным вариантом для него был ЦСКА.

— Давайте я пока помолчу, — сказал Газизов. — Непростая ситуация. Надо до понедельника-вторника разобраться. Пусть сам игрок решает.

21-летний футболист в прошлом сезоне провел девять матчей за «Уфу» и сделал один результативный пас. (Арман Мкртчян)

Круговой склоняется к переходу в «Зенит»

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