Круговой склоняется к переходу в «Зенит»

По данным «СЭ», защитник «Уфы» Данил Круговой склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА.

Оба клуба сделали «Уфе» схожие предложения о трансфере — в размере 2 миллионов евро. Игрок получил разрешение вести переговоры, общался с руководством как ЦСКА, так и «Зенита».

Зарплатные предложения футболисту были сопоставимыми, его оклад вырастет как минимум в шесть раз, но все идет к тому, что «Зенит» еще повысит размер личного контракта.

Еще в середине недели все активно шло к трансферу в армейский клуб, но на вечер пятницы «Зенит» является приоритетом самого Кругового. Ожидается, что питерский клуб сразу же отдаст его в аренду на сезон той же «Уфе».

21-летний футболист в прошлом сезоне провел девять матчей за «Уфу» и сделал один результативный пас. (Дмитрий Симонов)

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