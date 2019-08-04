Черевченко рассказал о состоянии "Арсенала" после вылета из Лиги Европы

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Тамбовом" оценил состояние команды после неудачи во втором отборочном раунде Лиги Европы. В четверг туляки проиграл "Нефтчи" в Баку – 0:3 после 0:1 в Туле неделю назад.

– Удар по самолюбию был. Не скажу, что это так легко проходит. Но сейчас мало тренируемся, только на восстановлении минут 35-40 тренировка была. С ребятами разговаривал. Вроде нормально, – сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер".

– Настрой боевой?

– Конечно, как без него. Как на поле выходить.

– Планируются еще приобретения?

– Ну до 1 сентября еще время есть. Переговоры идут. Если придут к общему знаменателю – должны быть.

– Как играть с "Тамбовом"? По особенному готовились к этой команде?

– Я смотрел все игры "Тамбова". Команда боевая, не скажешь, что они вышли в высшую лигу, как будто давно уже здесь играют. Хорошо, что в лиге появляются новые команды, самобытные.

Матч "Тамбов" – "Арсенал" начнется в 16.30 (мск), "СЭ" ведет онлнай-трансляцию игры.

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