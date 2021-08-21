Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с 490-м матчем и рекордом по количеству проведенных матчей в РПЛ.

«Как-то в личном сообщении я желал Игорю новых рекордов! Они случаются, и это прекрасно. Игорь — настоящий капитан и потрясающий человек. Находиться с Акинфеевым бок о бок было хорошим подспорьем для меня. Я желаю ему новых достижений и успехов. У Игоря еще есть порох в пороховницах! И с победой ЦСКА!», — сказал Чепчугов «СЭ».

Для 35-летнего капитана армейцев игра против «Ахмата» — это 490-й матч в чемпионате России. Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича (489) и вышел в единоличные лидеры. При этом ни один действующий игрок, кроме Акинфеева, не входит в топ-10 по количеству матчей в РПЛ.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду с 2003 года. В текущем сезоне вратарь провел 4 матча в РПЛ, пропустив 5 мячей и один раз отыграв на ноль.