«Спартак» и «Арсенал» сыграли вничью в Туле
«Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обе гола были забиты во второй половине. На гол форварда «Спартака» Эсекиэля Понсе хозяева ответили точным ударом Даниила Хлусевича после углового.
После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков. В активе «Арсенала» 4 балла и 13-е место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
5-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Понсе, 76 (0:1). Хлусевич, 82 (1:1).
«Арсенал» (Тула): Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Хлусевич, Костадинов, Гулиев (Панченко, 75), Чаушич (Кангва, 84), Ткачев, Е. С. Марков (Тудорие, 46).
«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мирзов, 88), Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), Ломовицкий (Соболев, 60), Ларссон, Понсе.
Предупреждения: Смольников, 16. Зобнин, 32. Гулиев, 41. Новосельцев, 50. Хендрикс, 74. Ларссон, 86. Хлусевич, 90+2.
Судьи: Москалев (Воронеж). Болховитин (Ленинградская область), Петросян (Бронницы).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).
21 августа. Тула. Стадион «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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