РПЛ, 17-й тур: расписание и трансляции матчей
10:00
Чемпионат России возвращается после паузы на матчи сборных.
22 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 19.30 (Матч Премьер)
23 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
23 ноября. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер).
23 ноября. Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
24 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11.30 (Матч Премьер).
24 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер).
24 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (Матч Премьер).
24 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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