РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

РПЛ, 17-й тур: расписание и трансляции матчей

10:00
«Динамо» vs «Ростов»: встреча в Москве. Фото Виталий Тимкив
«Динамо» vs «Ростов»: встреча в Москве. Фото Виталий Тимкив
Чемпионат России возвращается после паузы на матчи сборных.

Тамбов — Локомотив

22 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 19.30 (Матч Премьер)

Тамбов — Локомотив

Оренбург — Ахмат

23 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Оренбург — Ахмат

Рубин — Зенит

23 ноября. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер).

Рубин — Зенит

Динамо — Ростов

23 ноября. Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Динамо — Ростов

Уфа — Сочи

24 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11.30 (Матч Премьер).

Уфа — Сочи

Урал — Спартак

24 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Урал — Спартак

Арсенал — Краснодар

24 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (Матч Премьер).

Арсенал Т — Краснодар

ЦСКА — Крылья Советов

24 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч Премьер).

ЦСКА — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 773
Все опросы
Кто будет занимать второе место после 17-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир