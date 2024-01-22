Чанов допускает, что у Федотова непростые отношения с селекционным отделом клуба

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что у главного тренера армейцев Владимира Федотова могут быть непростые отношения с селекционным отделом клуба.

«Ходили слухи, что у Владимира Федотова непростые отношения с селекционным отделом? По тому, как идут эти приобретения, то это вполне возможно. Тренер видит, что ему не хватает, а дальше вопрос к селекционерам, смогут ли они найти усиление или нет», —цитирует Чанова Legalbet.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице 28-ю очками.