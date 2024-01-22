Рианчо считает, что чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы московского клуба выиграть трофей в этом РПЛ.

«Возможно ли чемпионство «Спартака» в этом сезоне? В футболе возможно все. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией, учитывая их положение в таблице, но шансы на это сохраняются. Болельщикам надо верить в команду до самого конца», — заявил Рианчо «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Зенитом».