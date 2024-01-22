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Рианчо считает, что чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы московского клуба выиграть трофей в этом РПЛ.

«Возможно ли чемпионство «Спартака» в этом сезоне? В футболе возможно все. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией, учитывая их положение в таблице, но шансы на это сохраняются. Болельщикам надо верить в команду до самого конца», — заявил Рианчо «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-chempionstvo-spartaka-v-e-tom-sezone-budet-sensatsiej-no-vse-vozmozhno/
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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