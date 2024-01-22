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Экс-тренер «Спартака» Гладилин дал совет форварду ЦСКА Чалову

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что нападающему Федору Чалову нужно самому принять решение о своем будущем.

18 декабря 2023 года Takagazete сообщило о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову.

«Турция, конечно, не входит в топ-5 лиг. Но если у игроков есть желание попробовать себя в Европе, в сильных чемпионатах, побороться за еврокубки, то это вполне нормально. Чалову нужно самому принимать решение, тем более европейский опыт у него уже есть», — заявил Гладилин «Газете.ru».

19 декабря прошлого года стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

В этом сезоне футболист провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/21/22159951.shtml
Федор Чалов
ФК Спартак (Москва)
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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