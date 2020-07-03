Чалов вместе с ЦСКА отправился на матч с «Ахматом»
Команда ЦСКА вылетела в Грозный, где 4 июля проведет матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ахматом», сообщает сайт москвичей.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.
Нападающий: Федор Чалов.
Отметим, что Чалов был заменен по ходу второго тайма матча 25-го тура с московским «Спартаком» (2:0) из-за повреждения колена. Позже ЦСКА сообщил, что Чалов будет работать по индивидуальной программе из-за травмы.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-groznyy--2/