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Чалов вместе с ЦСКА отправился на матч с «Ахматом»

3 июля 2020, 17:11
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Команда ЦСКА вылетела в Грозный, где 4 июля проведет матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ахматом», сообщает сайт москвичей.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Максим Елеев, Никита Котин.

Полузащитники: Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.

Нападающий: Федор Чалов.

Отметим, что Чалов был заменен по ходу второго тайма матча 25-го тура с московским «Спартаком» (2:0) из-за повреждения колена. Позже ЦСКА сообщил, что Чалов будет работать по индивидуальной программе из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-groznyy--2/

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