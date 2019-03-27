Чалов готов играть в чемпионате Франции

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью "СЭ" отметил, что готов поиграть во Франции. Также он рассказал, что полузащитник "Монако"​ Александр Головин пытался научить его французским фразам.

– Если поступит предложение, готовы уехать во Францию? Или сразу нацелены на более топовый чемпионат?

– Так Франция – тоже топовый чемпионат. Вы имеете в виду, какая лига мне ближе?

– Да.

– Сейчас не смогу ответить. Просто не знаю всей внутренней кухни. Мне не с чем сравнивать. Понимаю одно: там другой уровень футбола.

– Какие языки учите? Английский? Или еще и французский? Головин вас случайно в "Монако" не звал?

– (Смеется). Саша пытался научить меня нескольким фразам. Очень сложный язык. Если английский хоть как-то поддается освоению, то вот французский... (Виталий Айрапетов)

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