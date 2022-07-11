Балахнин: «Если Жирков завершит карьеру, ЦСКА должен его достойно проводить»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры защитника Юрия Жиркова.

Ранее «СЭ» сообщил, что у 38-летнего игрока нет достойных предложений, которые он готов был бы рассмотреть.

«Завершать ли Жиркову карьеру? Это зависит от того, как Юрий себя чувствует, как там у него здоровье, как ему будет лучше. Но то, что это уважаемый и достойный игрок, это однозначно. Он доказал это своей карьерой» , — приводит слова Балахнина «Спорт День за Днем».

Тренер ответил, имеет ли смысл защитнику год поиграть в Первой лиге.

«Трудно давать совет. Тут должно от него исходить, насколько Юрий вообще готов к этому. То, что Жирков игрок высочайшего класса, — это однозначно. Он может играть еще и в Российской премьер-лиге, и в Первой лиге. Здесь вопрос стоит только в его здоровье», — сказал он.

Также Балахнин ответил, достоин ли Жирков контракта с ЦСКА на один матч для проведения прощальной игры.

«Я думаю, что да. Если Жирков завершит карьеру, ЦСКА должен его достойно проводить. Юрий многое сделал для клуба. Такого достойного человека нужно проводить достойным способом», — сказал он.

Последним клубом 38-летнего футболиста были «Химки». Также он играл за ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Анжи», тамбовский «Спартак» и «Челси».

Жирков является пятикратным чемпионом России и чемпионом Англии.