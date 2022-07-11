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Нападающий Джорджевич планирует продолжить карьеру в России

Алексей Еремин
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Черногорский нападающий Лука Джорджевич хочет продолжить карьеру в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, после окончания контракта с датским «Вайле» 28-летний форвард получил предложения из Турции и Испании. Однако Джорджевич хочет продолжить карьеру в России и отказался от других вариантов. Нападающий был предложен нескольким российским клубам, включая «Оренбург», но пока команды отказались от приобретения футболиста. Если форвард не получит предложение от клубов РПЛ, он может продолжить карьеру в Турции.

Ранее Джорджевич выступал за «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Зенит».

В прошедшем сезоне форвард провел в составе «Вайле» 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhordzhevich-zhdet-predlozhenij-iz-rossii/
Лука Джорджевич
Футбол
РПЛ
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