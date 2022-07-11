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Сегодня, 13:35

«Локомотив» откроет кафе и фан-шоп на Южной трибуне «РЖД Арены»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», «Локомотив» планирует открыть фан-шоп и кафе на Южной трибуне «РЖД Арены».

Туда же с Северной трибуны переедет клубный музей. На стадионе уже ведутся ремонтные работы.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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