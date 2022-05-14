Геркус назвал виновных в вылете «Арсенала» из РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет «Арсенала» из Тинькофф РПЛ.
«Потеря команды в РПЛ — это всегда удар. В таких кризисах вину сложно персонифицировать, тут виновато руководство клуба, формировавшее команду и управлявшее клубом. А также главный тренер и сами игроки», — сказал Геркус «СЭ».
Ранее «Арсенал» в матче 29-го тура уступил на выезде «Уфе» (1:2) и потерял шансы на выживание.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости