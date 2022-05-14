Геркус назвал виновных в вылете «Арсенала» из РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет «Арсенала» из Тинькофф РПЛ.

«Потеря команды в РПЛ — это всегда удар. В таких кризисах вину сложно персонифицировать, тут виновато руководство клуба, формировавшее команду и управлявшее клубом. А также главный тренер и сами игроки», — сказал Геркус «СЭ».

Ранее «Арсенал» в матче 29-го тура уступил на выезде «Уфе» (1:2) и потерял шансы на выживание.