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Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Арсеналом». Туляки останутся на последнем месте в РПЛ

«Арсенал» проиграл «Уфе» и должен вылететь из РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 мая. «Уфа» — «Арсенал» — 2:1.
Фото ФК «Уфа».

«Уфа» на своем поле одержала победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Уфимцы одолели соперника со счетом 2:1.

Счет в матче открыл в первом тайме защитник «Уфы» Дмитрий Кабутов. Однако вскоре полузащитник туляков Кингс Кангва выравнял положение.

Во второй тайме вышедший на замену нападающий «Арсенала» Эванс Кангва получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Уфа» воспользовалась преимуществом и в концовке вырвала победу: 19-й гол в сезон забил лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов.

«Уфа» набрала 27 очков, но продолжает оставаться на 15-м месте. «Урал», который находится на 14-й строчке, также имеет 27 очков, но располагается выше по результатам очных матчей. Также у «Урала» есть матч в запасе.

«Арсенал» остался на 16-м месте (23 очка) и лишил шансов остаться в РПЛ. Если структура и регламент чемпионата не будут изменены, то команда вылетаетт в ФНЛ.

В заключительном туре «Уфа» на выезде сыграет с «Рубином», а «Арсенал» будет принимать «Урал».

Напомним, что все матчи 30-го тура пройдут 21 мая и должны начаться в одно время — 17.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
2:1
Арсенал Т
Голы
Кабутов, 13 (1:0), Кангва, 25 (1:1), Агаларов, 75 (2:1)
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Сухов (Камилов, 46) Журавлев Фищенко (Ортис, 65) Кабутов Урунов (Саплинов, 85) Иванов (Кротов, 46) Агаларов Касинтура (Голубев, 79)
Арсенал Т
Левашов Сокол Смольников Степанов Гулиев (Радакович, 77) Ткачев (Кангва, 22) Чаушич Кангва Костадинов Кайнов (Деспотович, 77) Марков (Луценко, 77)
Предупреждения
Кабутов 90+1’  -  Смольников 24’, Кангва 40’, Костадинов 45’
Удаления
Кангва 72’ (вторая ж.к)
Судьи
Мешков (Дмитров) Мосякин (Москва) Чельцов (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Воронцов (Ярославль)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 1
1-й тайм

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
ФК Арсенал (Тула)
ФК Уфа
5
14
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Краснодар

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И К Ж
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