Гол Агаларова принес «Уфе» победу над «Арсеналом». Туляки останутся на последнем месте в РПЛ

«Арсенал» проиграл «Уфе» и должен вылететь из РПЛ

«Уфа» на своем поле одержала победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Уфимцы одолели соперника со счетом 2:1.

Счет в матче открыл в первом тайме защитник «Уфы» Дмитрий Кабутов. Однако вскоре полузащитник туляков Кингс Кангва выравнял положение.

Во второй тайме вышедший на замену нападающий «Арсенала» Эванс Кангва получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Уфа» воспользовалась преимуществом и в концовке вырвала победу: 19-й гол в сезон забил лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов.

«Уфа» набрала 27 очков, но продолжает оставаться на 15-м месте. «Урал», который находится на 14-й строчке, также имеет 27 очков, но располагается выше по результатам очных матчей. Также у «Урала» есть матч в запасе.

«Арсенал» остался на 16-м месте (23 очка) и лишил шансов остаться в РПЛ. Если структура и регламент чемпионата не будут изменены, то команда вылетаетт в ФНЛ.

В заключительном туре «Уфа» на выезде сыграет с «Рубином», а «Арсенал» будет принимать «Урал».

Напомним, что все матчи 30-го тура пройдут 21 мая и должны начаться в одно время — 17.00 (мск).