Мостовой считает, что Урунов вновь уйдет из «Спартака» в аренду
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возвращение хавбека Остона Урунова в московский клуб из аренды в «Уфе».
«Если бы вы не сказали, то я даже и не вспомнил, что Урунов был в «Спартаке» и принадлежит клубу, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — Если логически посмотреть, то Остон игрок середины поля, а в середине поля команда укомплектован. Поэтому, на мой взгляд, опять для него будут искать какие-либо варианты«.
По словам экс-полузащитника, ему трудно понять тренеров и руководителей «Спартака».
«У нас Бакаев оказался не нужен. Купили Тиля почти за 20 миллионов, а он оказался не нужен. Когда брали Остона, то кричали, что нужен. Да, вернулся. Но где Урунов будет играть и вместо кого? А так все в его руках. Пожалуйста, доказывай. Может, тренер заметит его сейчас. Но, опять же, многое зависит не от тренеров, а от людей, которые в клубе. А они могут сказать, что Урунов нам не нужен», — сказал он.
Также Мостовой поделился мнением о возможном переходе 21-летнего узбека в аренду в «Торпедо» или «Химки».
«Скорее всего, такой вариант, да. «Торпедо» вышло себе завоевывать место в Российской премьер-лиге. «Химки» спаслись от вылета, поэтому им сейчас нужны игроки. Не исключаю вариант, что так все и будет», — заявил экс-полузащитник.
В прошедшем сезоне Урунов принял участие в 17 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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11
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12
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13
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14
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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