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Оздоев: «В «Реал» Мадрид я бы и за двести тысяч поехал»

Оздоев объяснил, почему российские футболисты практически не играют в европейских чемпионатах
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев объяснил, почему российские футболисты практически не играют в европейских чемпионатах.

— В недавнем интервью ты говорил, что не поехал бы играть в Европу за 500 тысяч евро в год. Почему?

— В «Реал» Мадрид я бы и за двести тысяч поехал.

— Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за более комфортных зарплат на родине.

— Это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит — в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй — бразилец, а третий — из сборной Сенегала. В Европе — другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно, — заявил Оздоев Sport24.

29-летний Магомед Оздоев выступал за «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». На его счету 35 матчей и 4 гола за сборную России.

Сейчас Оздоев находится в статусе свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-05-ozdoyev-rossiyskiye-futbolisty-khotyat-igrat-v-yevrope-ne-yedut-potomu-chto-net-sprosa
Магомед Оздоев
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