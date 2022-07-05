Оздоев: «В «Реал» Мадрид я бы и за двести тысяч поехал»
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев объяснил, почему российские футболисты практически не играют в европейских чемпионатах.
— В недавнем интервью ты говорил, что не поехал бы играть в Европу за 500 тысяч евро в год. Почему?
— В «Реал» Мадрид я бы и за двести тысяч поехал.
— Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за более комфортных зарплат на родине.
— Это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит — в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй — бразилец, а третий — из сборной Сенегала. В Европе — другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно, — заявил Оздоев Sport24.
29-летний Магомед Оздоев выступал за «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». На его счету 35 матчей и 4 гола за сборную России.
Сейчас Оздоев находится в статусе свободного агента.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Локомотив
|0
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -