Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче ветеранов. «Спартак» сыграет с «Зенитом» перед Суперкубком России.
«Назвать себя лично ветераном, наверное, еще не готов, как и большинство партнеров по команде — мы реально иногда заводимся так, что надо где-то быть и аккуратнее, поберечь себя. А в матче с «Зенитом» против нас будут играть Аршавин, Кержаков, Быстров... Это люди, которые помладше нас, но и мастерство, как говорится, не пропьешь. В общем, и тут можем завестись... Но тем интереснее будет всем, тем более, матч будут показывать в прямом эфире.
Наверное, будет некрасиво, если я скажу, что мы будем брать мастерством, потому что против нас сыграют такие же плюс-минус мастера. У нас, повторюсь, большинство в форме, все с удовольствием откликнулись на это предложение. Есть те, кого, к сожалению, не будет. Ну и на тренерском мостике у нас Георгий Александрович Ярцев и Олег Иванович Романцев. Так что понятно, задача будет одна — победа», — сказал Титов «РБ Спорт».
Встреча ветеранов пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» 8 июля. А на следующий день уже современные «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок страны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -