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Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче ветеранов. «Спартак» сыграет с «Зенитом» перед Суперкубком России.

«Назвать себя лично ветераном, наверное, еще не готов, как и большинство партнеров по команде — мы реально иногда заводимся так, что надо где-то быть и аккуратнее, поберечь себя. А в матче с «Зенитом» против нас будут играть Аршавин, Кержаков, Быстров... Это люди, которые помладше нас, но и мастерство, как говорится, не пропьешь. В общем, и тут можем завестись... Но тем интереснее будет всем, тем более, матч будут показывать в прямом эфире.

Наверное, будет некрасиво, если я скажу, что мы будем брать мастерством, потому что против нас сыграют такие же плюс-минус мастера. У нас, повторюсь, большинство в форме, все с удовольствием откликнулись на это предложение. Есть те, кого, к сожалению, не будет. Ну и на тренерском мостике у нас Георгий Александрович Ярцев и Олег Иванович Романцев. Так что понятно, задача будет одна — победа», — сказал Титов «РБ Спорт».

Встреча ветеранов пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» 8 июля. А на следующий день уже современные «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-v-matche-s-zenitom-veterany-spartaka-mogut-zavestis-tem-interesnee-budet/
Егор Титов
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