Экс-игрок «Зенита» Лепехин ответил на вопрос, кем в клубе заменят Клаудиньо

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о травме полузащитника питерского клуба Клаудиньо.

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

Ориентировочный срок восстановления — 4-5 недель.

— Клаудиньо — один из лучших футболистов «Зенита», безусловно, что это потеря. Но я надеюсь, что отсутствие Клаудиньо не сможет повлиять на результаты команды, в «Зените» достаточно футболистов, которые должны уметь друг друга подменять в ответственных матчах.

— Кем заменить Клаудиньо в этих играх?

— Мне трудно судить, но уверен, что тренерский штаб сможет восполнить эту потерю, не исключаю и перестановки на поле, думаю, что у Семака есть какие-то запасные схемы на такой вариант. Жаль, что Клаудиньо выбыл, он один из тех футболистов, которые определяют ход матчей. Это один из лучших игроков в РПЛ, — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). На 60-й минуте бразилец покинул поле из-за повреждения. Его заменил Зелимхан Бакаев.

В текущем сезоне Клаудиньо провел за питерский клуб 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.