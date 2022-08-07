Лантратов — о результатах «Химок»: «В команде золотая атмосфера»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Удачный старт можно объяснить тем, что сохранился костяк команды. Хорошо влились новые ребята. Наверное, из-за этого. В какой-то степени везет. В команде золотая атмосфера. Есть ребята из ФНЛ еще, в команде хорошее взаимопонимание.

В перерыве Юран сказал перестроиться. Играть в центре поля компактнее и не пропускать передачи между линиями.

Гостевой матч дома — классно. Полноценный домашний матч. Не знаю, как это возможно.

Fan ID? У футболистов все проще, как я понимаю. Мы заехали на стадион в автобусе, у нас сразу же проверили все коды. Две минуты все это заняло. Как болельщик еще не пробовал. Не думал, что футболисты могут как-то выступить. Мы понимаем, что болельщики не довольны. Такая ситуация. Честно, даже не думал об этом», — передает слова Лантратова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.