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17 июля, 23:09

Колыванов не был впечатлен игрой «Динамо» в матче с «Ростовом»

Алексей Еремин
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Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ московской команды против «Ростова» (1:1).

«В первом тайме «Динамо» выглядело предпочтительнее, но если взять всю игру, то «Ростов» создал больше моментов. Наверное, он потерял два очка, чем приобрел одно. «Динамо» сыграло не столь выразительно. Понятно, что нет центральных защитников, приходится играть Паршивлюку. В первом тайме упустили через центр две атаки. Им есть еще над чем работать, причем очень много работать», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

Также Колыванов заявил, что игра «Динамо» в матче с «Ростовом» не впечатлила его.

«Мы привыкли видеть «Динамо», которое атакует и прессингует всю игру, но весь второй тайм оно играло от обороны. Честно говоря, не думал, что так сыграет, не впечатлило. Первый тайм еще смотрелся — забили красивый гол через проход, моменты были. А во втором — не знаю, может, молодые физически не набрали до конца. В любом случае «Ростову» респект за такую игру», — добавил Колыванов.

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-dinamo-ne-vpechatlilo-vo-vtorom-tayme-rostovu-respekt-za-takuyu-igru-1314252/
Игорь Колыванов
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