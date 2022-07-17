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17 июля, 23:04

Главный тренер «Динамо» Йоканович отметил тренерские качества Карпина

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что главный тренер «Ростов» Валерий Карпин является компетентным и грамотным специалистом.

В воскресенье «Динамо» дома сыграло вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 1-го тура РПЛ.

«Команды провели хорошую игру. У «Ростова» очень компетентный, грамотный тренер, он возглавляет национальную команду. Мы уважаем соперника, но и просим уважения к нашей команде. Мы будем играть лучше, сегодня результат мог быть другим. Мы могли как выиграть, так и проиграть», — сказал Йоканович ТАСС.

В следующем туре «Динамо» 24 июля примет вернувшееся в РПЛ московское «Торпедо», «Ростов» в тот же день сыграет в гостях со столичным «Локомотивом».

Источник: https://tass.ru/sport/15239535
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Славиша Йоканович
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