Главный тренер «Динамо» Йоканович отметил тренерские качества Карпина

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что главный тренер «Ростов» Валерий Карпин является компетентным и грамотным специалистом.

В воскресенье «Динамо» дома сыграло вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 1-го тура РПЛ.

«Команды провели хорошую игру. У «Ростова» очень компетентный, грамотный тренер, он возглавляет национальную команду. Мы уважаем соперника, но и просим уважения к нашей команде. Мы будем играть лучше, сегодня результат мог быть другим. Мы могли как выиграть, так и проиграть», — сказал Йоканович ТАСС.

В следующем туре «Динамо» 24 июля примет вернувшееся в РПЛ московское «Торпедо», «Ростов» в тот же день сыграет в гостях со столичным «Локомотивом».