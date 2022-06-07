Агент: «Локомотив» выкупил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе»

Московский «Локомотив» выкупил защитника Лукаса Фассона у «Атлетико Паранаэнсе». Об этом рассказал агент игрока Илдемир Лопес.

«Локомотив» действительно выкупил Фассона у «Атлетико». Это были продвинутые переговоры", — сказал Лопес Sport24.

В текущем сезоне 21-летний Фассон провел за «Атлетико Паранаэнсе» 9 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.