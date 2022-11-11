Каррера считает, что «Локомотив» рискует вылететь из РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ, если не проведет работу во время зимней паузы.

«Я не представлял, что «Локомотив» может оказаться в таком положении. Если в зимнее трансферное окно в команде что-то не изменится, то может быть риск вылететь из высшего дивизиона», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.

Также специалист заявил, что «Спартак» является фаворитом матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Фаворитом предстоящего матча является «Спартак», но в дерби возможно все. В этих матчах нельзя недооценивать команду соперника, иначе будут сюрпризы», — отметил Каррера.

Матч «Локомотива» — «Спартак» состоится в субботу, 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

Красно-белые с 33 очками на счету занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники расположились на 14-й позиции (13 очков).