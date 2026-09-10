КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей, «Спартак» — на 60 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал пять клубов РПЛ по итогам матчей 7-го тура чемпионата России, сообщается на сайте РФС.

Самые крупные санкции получили «Зенит» и «Родина» — по 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. У петербуржцев в одном матче предупреждения получили четыре футболиста и четыре официальных лица, у московской команды были удалены один игрок и один представитель клуба. Кроме этого, «Родина» оштрафована на 20 тысяч рублей за иные нарушения регламента соревнования.

«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей по итогам матча с московским «Динамо»: 20 тысяч — за нарушение регламента, еще 40 тысяч — за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений. «Динамо» заплатит 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

За нарушения регламента соревнования также оштрафован «Оренбург» (20 тысяч рублей).