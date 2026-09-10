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Булатов: «Уровень «Крыльев Советов» определяется не только по матчам с лидерами: «Краснодаром», ЦСКА, «Динамо»

Сергей Филин

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 8-м туре чемпионата России.

Игра состоится 11 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Уровень нашей команды определяется не только по матчам с лидерами: с «Краснодаром», с ЦСКА, с «Динамо». Нам очень важно правильно рассчитать силы, правильно сыграть с теми командами, которые рядом с нами в таблице. И эти матчи — ключевые.

Мы максимально недовольны тем, как у нас складываются домашние матчи. Мы максимально недовольны первыми минутами этих матчей. Мы понимаем, где надо исправлять.

Нас та команда [Родина] интересует меньше. Мы смотрим на себя, отталкиваемся от себя, от своих футболистов, возможностей. Нам без разницы, кто будет на той стороне. Мы идем за победой», — сказал Булатов в интервью клубной пресс-службе.

«Крылья Советов» с 7 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре чемпионата России самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2). Они стали единственной командой, которой удалось отобрать очки у «Краснодара» в новом сезоне.

Источник: ФК «Крылья Советов»
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Родина
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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