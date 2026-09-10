Булатов: «Уровень «Крыльев Советов» определяется не только по матчам с лидерами: «Краснодаром», ЦСКА, «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 8-м туре чемпионата России.

Игра состоится 11 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Уровень нашей команды определяется не только по матчам с лидерами: с «Краснодаром», с ЦСКА, с «Динамо». Нам очень важно правильно рассчитать силы, правильно сыграть с теми командами, которые рядом с нами в таблице. И эти матчи — ключевые.

Мы максимально недовольны тем, как у нас складываются домашние матчи. Мы максимально недовольны первыми минутами этих матчей. Мы понимаем, где надо исправлять.

Нас та команда [Родина] интересует меньше. Мы смотрим на себя, отталкиваемся от себя, от своих футболистов, возможностей. Нам без разницы, кто будет на той стороне. Мы идем за победой», — сказал Булатов в интервью клубной пресс-службе.

«Крылья Советов» с 7 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре чемпионата России самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2). Они стали единственной командой, которой удалось отобрать очки у «Краснодара» в новом сезоне.