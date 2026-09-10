Онугха избежал дополнительной дисквалификации за удар ногой в лицо Сандрачуку в матче РПЛ
КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию в отношении нападающего «Родины» Германа Онугхи по итогам матча 7-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».
Игра прошла 6 сентября на «Анжи Арене» в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Онугха на 8-й минуте получил красную карточку — он попал ногой в лицо защитнику махачкалинцев Александру Сандрачуку.
«В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС — не применять в отношении футболиста команды ФК «Родина» г. Москва Онугха Германа Олеговича дополнительную дисквалификацию помимо автоматической», — говорится в заявлении КДК.
В сезоне-2026/27 30-летний Онугха провел два матча за «Родину» в РПЛ.
Источник: https://www.rfs.ru/news/225002
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|
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|4
|3
|0
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|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
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|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
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|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
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|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
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|0
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
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|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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