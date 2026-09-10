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Онугха избежал дополнительной дисквалификации за удар ногой в лицо Сандрачуку в матче РПЛ

Алина Савинова

КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию в отношении нападающего «Родины» Германа Онугхи по итогам матча 7-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Игра прошла 6 сентября на «Анжи Арене» в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Онугха на 8-й минуте получил красную карточку — он попал ногой в лицо защитнику махачкалинцев Александру Сандрачуку.

«В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС — не применять в отношении футболиста команды ФК «Родина» г. Москва Онугха Германа Олеговича дополнительную дисквалификацию помимо автоматической», — говорится в заявлении КДК.

В сезоне-2026/27 30-летний Онугха провел два матча за «Родину» в РПЛ.

Источник: https://www.rfs.ru/news/225002
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Футбол
РПЛ
ФК Родина
Герман Онугха
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1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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