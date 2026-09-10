Онугха избежал дополнительной дисквалификации за удар ногой в лицо Сандрачуку в матче РПЛ

КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию в отношении нападающего «Родины» Германа Онугхи по итогам матча 7-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Игра прошла 6 сентября на «Анжи Арене» в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Онугха на 8-й минуте получил красную карточку — он попал ногой в лицо защитнику махачкалинцев Александру Сандрачуку.

«В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС — не применять в отношении футболиста команды ФК «Родина» г. Москва Онугха Германа Олеговича дополнительную дисквалификацию помимо автоматической», — говорится в заявлении КДК.

В сезоне-2026/27 30-летний Онугха провел два матча за «Родину» в РПЛ.