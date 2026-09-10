Полузащитник «Галатасарая» Батраков отметил разницу в уровне ЛЧ и чемпионатов России и Турцию

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поделился впечатлениями от дебюта в Лиге чемпионов и сравнил уровень турнира с чемпионатами России и Турции.

В августе 21-летний россиянин перешел в «Галатасарай» из «Локомотива». 9 сентября он дебютировал в Лиге чемпионов. Полузащитник вышел в стартовом составе матча 1-го тура общего этапа ЛЧ против «Спортинга» (1:3) и был заменен во втором тайме.

«Относительно премьер-лиги [уровень], конечно, отличается. И относительно команд, которые были в турецкой лиге, тоже. Для меня это только первые шаги на таком уровне... Буду стараться прибавлять. Все в моих руках, все в моих ногах», — приводит слова Батракова Metaratings.

В общем этапе Лиги чемпионов помимо «Спортинга» «Галатасарай» сыграет с «Барселоной» (д), «ПСЖ» (г), «Астон Виллой» (д), «Фейеноордом» (д), «Лиллем» (г), «Штутгартом» (д) и АЕКом (г).