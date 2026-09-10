Защитник Данилов признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе

19-летний защитник Кирилл Данилов признан лучшим игроком ЦСКА в июле-августе, сообщила пресс-служба армейского клуба.

В голосовании болельщиков Данилов набрал 6471 голос. Второе место у полузащитника Матвея Кисляка (3484), третье — у защитника Данила Кругового (2817), четвертое — у полузащитника Кирилла Глебова (1307) и пятое — у защитника Жоао Виктора (564).

Также за Данилова проголосовали 4 из девяти экспертов.

С начала сезона защитник принял участие в 10 играх армейцев. В августе футболист забил свой дебютный гол за ЦСКА в матче с «Локомотивом» (3:2) в 5-м туре чемпионата России. Данилов стал самым молодым защитником, забившим в РПЛ со штрафного удара.

ЦСКА с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. 12 сентября армейский клуб встретится с «Рубином» в матче 8-го тура РПЛ.