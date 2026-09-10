В КДК объяснили наказание для Лещука и Лунева из-за кричалки в адрес «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказания вратарей московского «Динамо» Игоря Лещука и Андрея Лунева за провокационные действия в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра прошла 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1. После матча Лещук и Лунев прокричали начало оскорбительной кричалки про «Спартак», а фанаты «Динамо» подхватили заряд. КДК дисквалифицировал обоих голкиперов на 1 матч РПЛ условно и оштрафовал каждого на 30 тысяч рублей.

«Мы учитывали, что все произошло непосредственно на стадионе после принципиального матча, на глазах у большого количества болельщиков. Футболисты обратились к трибуне и начали известную кричалку, которую затем подхватили зрители. Очевидно, что в такой ситуации действия игроков способны дополнительно провоцировать трибуны и создавать напряжение на стадионе, поэтому комитет не мог оставить этот эпизод без оценки.

При этом было важно установить, что именно произнесли сами футболисты. Из имеющихся материалов следует, что Лунев и Лещук произнесли только начальную часть кричалки, не содержащую оскорбительных выражений, а ее дальнейшую, оскорбительную часть уже скандировали болельщики. Это обстоятельство также было учтено при определении наказания.

В итоге комитет признал действия футболистов провокационными, но с учетом степени их непосредственного участия посчитал возможным применить дисквалификацию на один матч условно и штраф в размере 30 тысяч рублей каждому», — заявил Григорьянц.

«Динамо» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в Москве в матче 8-го тура чемпионата России.