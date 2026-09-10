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В КДК объяснили наказание для Лещука и Лунева из-за кричалки в адрес «Спартака»

Алина Савинова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказания вратарей московского «Динамо» Игоря Лещука и Андрея Лунева за провокационные действия в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра прошла 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1. После матча Лещук и Лунев прокричали начало оскорбительной кричалки про «Спартак», а фанаты «Динамо» подхватили заряд. КДК дисквалифицировал обоих голкиперов на 1 матч РПЛ условно и оштрафовал каждого на 30 тысяч рублей.

«Мы учитывали, что все произошло непосредственно на стадионе после принципиального матча, на глазах у большого количества болельщиков. Футболисты обратились к трибуне и начали известную кричалку, которую затем подхватили зрители. Очевидно, что в такой ситуации действия игроков способны дополнительно провоцировать трибуны и создавать напряжение на стадионе, поэтому комитет не мог оставить этот эпизод без оценки.

При этом было важно установить, что именно произнесли сами футболисты. Из имеющихся материалов следует, что Лунев и Лещук произнесли только начальную часть кричалки, не содержащую оскорбительных выражений, а ее дальнейшую, оскорбительную часть уже скандировали болельщики. Это обстоятельство также было учтено при определении наказания.

В итоге комитет признал действия футболистов провокационными, но с учетом степени их непосредственного участия посчитал возможным применить дисквалификацию на один матч условно и штраф в размере 30 тысяч рублей каждому», — заявил Григорьянц.

«Динамо» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в Москве в матче 8-го тура чемпионата России.

Игорь Лещук и&nbsp;Андрей Лунев начали оскорбительную кричалку в&nbsp;адрес &laquo;Спартака&raquo;.«Я никогда...» Лещук и Лунев начали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы в дерби
Источник: https://www.rfs.ru/news/225002
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Андрей Лунев
Игорь Лещук
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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 2 1 0
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