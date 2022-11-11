Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» — «Спартак» в 17-м туре РПЛ.

«Локомотив» — очень сильный соперник. Раненный зверь будет бодаться. Им деваться-то некуда. «Локомотив» будет драться. Никого не будут жалеть. К тому же им надо оправдываться перед самими собой, что они так бездарно выступают. Будет очень серьезный матч, очень сильная драка. Я боюсь, как бы не получилось так, чтобы были красные карточки с обеих сторон. Это нежелательный процесс. Игра будет жестокая, боевая на грани фола — это очень интересно. Народ любит смотреть кровь", — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября, на «РЖД арене». Время начала игры — 19.30 по московскому времени.