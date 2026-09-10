«Факел» отдал Дзиова в аренду в «Волгу»

«Факел» объявил о переходе защитника Макса Дзиова на правах аренды в ульяновскую «Волгу».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, но воронежский клуб имеет право досрочно вернуть футболиста зимой.

В этом сезоне 25-летний защитник ни разу не выходил на поле. Дзиов перешел в «Факел» из бретского «Динамо» летом 2024 года. В общей сложности он провел за команду 23 матча во всех турнирах.

После 7 туров «Факел» с 2 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.