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11 ноября, 12:02

Терюшков жестко ответил Родниной за призыв к закрытию футбольных клубов в России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Global Look Press

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной о необходимости закрыть футбольные клубы в России.

«В своем глазу бревна не видит, в чужом соринку замечает». Роднина — классический представитель фигурного катания — чемпиона России по смене спортивного гражданства. Сама она в 90-х покинула ослабевшую в холодной войне Родину, вот и юное поколение призывает переезжать в поисках более сытой жизни. Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.

Поэтому ставя вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, стоит рассмотреть все виды спорта. Если эти виды развиваются в интересах государства, то они могут и должны получать поддержку. За это спортсмены предано прославляют страну. С флагом, гербом и гимном. Если же они хотят переезжать, сразу, как только пояс затянуть надо, в Америку, или Польшу, или еще куда поглубже к врагам, то к таким видам спорта и персонам надо присмотреться и исключить дальнейшее распространение порочных практик", — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Ирина Роднина
Роман Терюшков
35
22
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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