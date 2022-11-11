Терюшков жестко ответил Родниной за призыв к закрытию футбольных клубов в России

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной о необходимости закрыть футбольные клубы в России.

«В своем глазу бревна не видит, в чужом соринку замечает». Роднина — классический представитель фигурного катания — чемпиона России по смене спортивного гражданства. Сама она в 90-х покинула ослабевшую в холодной войне Родину, вот и юное поколение призывает переезжать в поисках более сытой жизни. Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.

Поэтому ставя вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, стоит рассмотреть все виды спорта. Если эти виды развиваются в интересах государства, то они могут и должны получать поддержку. За это спортсмены предано прославляют страну. С флагом, гербом и гимном. Если же они хотят переезжать, сразу, как только пояс затянуть надо, в Америку, или Польшу, или еще куда поглубже к врагам, то к таким видам спорта и персонам надо присмотреться и исключить дальнейшее распространение порочных практик", — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).