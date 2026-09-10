«Акрон» арендовал форварда ЦСКА Шуманского

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский перешел в «Акрон» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с тольяттинцами рассчитано до конца мая 2027 года.

Шуманский является игроком ЦСКА с 2024 года. 21-летний форвард провел 23 матча за армейцев во всех турнирах и забил 2 гола. Во второй половине сезона-2025/26 Шуманский выступал на правах аренды за «Крылья Советов», в составе которых сыграл 12 матчей.

Также футболист выступал за кипрский «Арис» и белорусский БАТЭ. За сборную Белоруссии на его счету 7 матчей.