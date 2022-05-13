Белоус: «Я бы на месте Федуна поставил Салихову генеральным директором «Спартака»
Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал критику жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес «Зенита».
Напомним, что Салихова назвала петербургский клуб «блекло-голубыми» и заявила, что назначение судьи Сергея Иванова на ВАР в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с москвичами — это подстраховка.
«Салиховой все допустимо, — приводит слова Белоуса «РБ Спорт». — Она никакую должность не занимает в футбольной иерархии. Салихова — потрясающая женщина. Остается только завидовать Федуну и улыбаться, когда Зарема что-то говорит. Думаю, что это ее личное мнение. Нам, болельщикам и специалистам, остается только восторгаться этой женщиной. Я бы на месте Федуна поставил Салихову генеральным директором «Спартака». Чтобы она работала, показала себя. Умная, красивая женщина. По-моему, ей эта задача по силам«.
По мнению бывшего гендиректора «Москвы, если жена Федуна станет гендиректором «Спартака», она будет аккуратнее в своих высказываниях, иначе могут последовать определенные санкции со стороны соответствующих органов Российского футбольного союза (РФС).
«Спартак» — не рядовой клуб. Если посчитать титулы, то он превалирует над «Зенитом» на длинном историческом этапе. А все остальное. Футбол интересен эмоциями, Зарема их создает. Согласен ли я с тем, что зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Сегодня, к сожалению, нет. «Спартак» — несуразный клуб в чемпионате России, в котором нет ни порядка, ни уважения к традициям, не понятна селекционная служба, постоянный кавардак в кадровой политике. Но у меня нет сомнений, что по армии болельщиков «Спартак» превосходит даже «Зенит», — сказал он.
Также Белоус ответил, повесил бы на месте руководителей «Зенита» в раздевалке бумагу со словами Салиховой, чтобы завести игроков.
«Меня Зарема интересует больше в другой плоскости. Она мне очень нравится как женщина. И думаю, что многим мужчинам тоже. Ее и надо рассматривать с этой позиции. Очень жаль, что предстоязий матч не имеет никакого значения ни для «Спартака», ни для «Зенита». Эта встреча будет внесена в анналы футбольной истории, а так толку от него никакого», — заявил бывший генидректор «Москвы».
Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.
После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 64 очками гарантировал себе первую позицию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0