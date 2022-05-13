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Белоус: «Я бы на месте Федуна поставил Салихову генеральным директором «Спартака»

Белоус предложил Федуну назначить Салихову гендиректором «Спартака»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал критику жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес «Зенита».

Напомним, что Салихова назвала петербургский клуб «блекло-голубыми» и заявила, что назначение судьи Сергея Иванова на ВАР в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с москвичами — это подстраховка.

«Салиховой все допустимо, — приводит слова Белоуса «РБ Спорт». — Она никакую должность не занимает в футбольной иерархии. Салихова — потрясающая женщина. Остается только завидовать Федуну и улыбаться, когда Зарема что-то говорит. Думаю, что это ее личное мнение. Нам, болельщикам и специалистам, остается только восторгаться этой женщиной. Я бы на месте Федуна поставил Салихову генеральным директором «Спартака». Чтобы она работала, показала себя. Умная, красивая женщина. По-моему, ей эта задача по силам«.

По мнению бывшего гендиректора «Москвы, если жена Федуна станет гендиректором «Спартака», она будет аккуратнее в своих высказываниях, иначе могут последовать определенные санкции со стороны соответствующих органов Российского футбольного союза (РФС).

«Спартак» — не рядовой клуб. Если посчитать титулы, то он превалирует над «Зенитом» на длинном историческом этапе. А все остальное. Футбол интересен эмоциями, Зарема их создает. Согласен ли я с тем, что зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Сегодня, к сожалению, нет. «Спартак» — несуразный клуб в чемпионате России, в котором нет ни порядка, ни уважения к традициям, не понятна селекционная служба, постоянный кавардак в кадровой политике. Но у меня нет сомнений, что по армии болельщиков «Спартак» превосходит даже «Зенит», — сказал он.

Также Белоус ответил, повесил бы на месте руководителей «Зенита» в раздевалке бумагу со словами Салиховой, чтобы завести игроков.

«Меня Зарема интересует больше в другой плоскости. Она мне очень нравится как женщина. И думаю, что многим мужчинам тоже. Ее и надо рассматривать с этой позиции. Очень жаль, что предстоязий матч не имеет никакого значения ни для «Спартака», ни для «Зенита». Эта встреча будет внесена в анналы футбольной истории, а так толку от него никакого», — заявил бывший генидректор «Москвы».

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 64 очками гарантировал себе первую позицию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-ya-by-na-meste-feduna-postavil-zaremu-gendirektorom-spartaka/
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Зарема Салихова
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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