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Футболисты ЦСКА отправились на поезде на матч с «Краснодаром»

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА отправился на поезде матч 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Полузащитник московской команды Иван Обляков опубликовал в своем Telegram-канале видео из поезда.

«Движемся в Краснодар. Обстановка нормальная», — сказал Обляков в видео.

Встреча ЦСКА с «Краснодаром» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 баллами располагается на пятой позиции.

Источник: https://telesco.pe/obliakov98/42
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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 - : -
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Ростов – Химки
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 - : -
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Спартак – Зенит
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