Футболисты ЦСКА отправились на поезде на матч с «Краснодаром»
ЦСКА отправился на поезде матч 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Полузащитник московской команды Иван Обляков опубликовал в своем Telegram-канале видео из поезда.
«Движемся в Краснодар. Обстановка нормальная», — сказал Обляков в видео.
Встреча ЦСКА с «Краснодаром» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.
После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 баллами располагается на пятой позиции.
Источник: https://telesco.pe/obliakov98/42
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|4
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|
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|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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|14:00
|
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|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
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|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
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|15.05
|14:00
|
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|- : -
|15.05
|19:00
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Уфа
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|
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|
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Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
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Крылья Советов
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|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
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Спартак
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|1
|4
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