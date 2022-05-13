Футболисты ЦСКА отправились на поезде на матч с «Краснодаром»

ЦСКА отправился на поезде матч 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Полузащитник московской команды Иван Обляков опубликовал в своем Telegram-канале видео из поезда.

«Движемся в Краснодар. Обстановка нормальная», — сказал Обляков в видео.

Встреча ЦСКА с «Краснодаром» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 46 баллами располагается на пятой позиции.