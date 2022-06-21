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Алдонин считает, что поиск замены Языджи не станет проблемой для ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе из клуба турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

«Думаю, что нужно искать замену Языджи. Вопрос цены тут был главным критерием, потому что президент «Лилля» в таких условиях для ЦСКА перебарщивает с ценой. Сложно сказать, кем именно заменят Языджи. У него хорошие стандарты, хорошо исполняет угловые и штрафные. Но думаю, что не будет проблемой найти достойного футболиста», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Федотов сообщил, что московский клуб не выкупит полузащитника «Лилля».

В прошедшем сезоне 25-летний турок забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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Матео Кассьерра

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Антон Зиньковский

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Краснодар

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