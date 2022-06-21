Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.

— Насколько вероятен переход Матео Кассьерры?

— Все играли в игру «горячо-холодно». Вот на сегодня — «тепло».

— А еще новички будут?

— Не исключено.

Ранее тренер «Сочи» Вадим Гаранин сообщил, что Кассьерра не тренируется с командой.

Действующий контракт 25-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления еще на год. В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за клуб, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.